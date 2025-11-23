- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FWDI: Forward Industries, Inc.
Il tasso di cambio FWDI ha avuto una variazione del 1.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.57 e ad un massimo di 8.22.
Segui le dinamiche di Forward Industries, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FWDI oggi?
Oggi le azioni Forward Industries, Inc. sono prezzate a 8.17. Viene scambiato all'interno di 7.57 - 8.22, la chiusura di ieri è stata 8.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 1715. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FWDI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Forward Industries, Inc. pagano dividendi?
Forward Industries, Inc. è attualmente valutato a 8.17. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -10.02% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FWDI.
Come acquistare azioni FWDI?
Puoi acquistare azioni Forward Industries, Inc. al prezzo attuale di 8.17. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 8.17 o 8.47, mentre 1715 e 4.61% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FWDI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FWDI?
Investire in Forward Industries, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 7.57 - 9.43 e il prezzo attuale 8.17. Molti confrontano -10.02% e -10.02% prima di effettuare ordini su 8.17 o 8.47. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FWDI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Forward Industries, Inc.?
Il prezzo massimo di Forward Industries, Inc. nell'ultimo anno è stato 9.43. All'interno di 7.57 - 9.43, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 8.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Forward Industries, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Forward Industries, Inc.?
Il prezzo più basso di Forward Industries, Inc. (FWDI) nel corso dell'anno è stato 7.57. Confrontandolo con gli attuali 8.17 e 7.57 - 9.43 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FWDI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FWDI?
Forward Industries, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 8.04 e -10.02%.
- Chiusura Precedente
- 8.04
- Apertura
- 7.81
- Bid
- 8.17
- Ask
- 8.47
- Minimo
- 7.57
- Massimo
- 8.22
- Volume
- 1.715 K
- Variazione giornaliera
- 1.62%
- Variazione Mensile
- -10.02%
- Variazione Semestrale
- -10.02%
- Variazione Annuale
- -10.02%