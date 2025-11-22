- Обзор рынка
FWDI: Forward Industries, Inc.
Курс FWDI за сегодня изменился на 1.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.57, а максимальная — 8.22.
Следите за динамикой Forward Industries, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FWDI сегодня?
Forward Industries, Inc. (FWDI) сегодня оценивается на уровне 8.17. Инструмент торгуется в пределах 7.57 - 8.22, вчерашнее закрытие составило 8.04, а торговый объем достиг 1715. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FWDI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Forward Industries, Inc.?
Forward Industries, Inc. в настоящее время оценивается в 8.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.02% и USD. Отслеживайте движения FWDI на графике в реальном времени.
Как купить акции FWDI?
Вы можете купить акции Forward Industries, Inc. (FWDI) по текущей цене 8.17. Ордера обычно размещаются около 8.17 или 8.47, тогда как 1715 и 4.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FWDI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FWDI?
Инвестирование в Forward Industries, Inc. предполагает учет годового диапазона 7.57 - 9.43 и текущей цены 8.17. Многие сравнивают -10.02% и -10.02% перед размещением ордеров на 8.17 или 8.47. Изучайте ежедневные изменения цены FWDI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Forward Industries, Inc.?
Самая высокая цена Forward Industries, Inc. (FWDI) за последний год составила 9.43. Акции заметно колебались в пределах 7.57 - 9.43, сравнение с 8.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Forward Industries, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Forward Industries, Inc.?
Самая низкая цена Forward Industries, Inc. (FWDI) за год составила 7.57. Сравнение с текущими 8.17 и 7.57 - 9.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FWDI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FWDI?
В прошлом Forward Industries, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.04 и -10.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.04
- Open
- 7.81
- Bid
- 8.17
- Ask
- 8.47
- Low
- 7.57
- High
- 8.22
- Объем
- 1.715 K
- Дневное изменение
- 1.62%
- Месячное изменение
- -10.02%
- 6-месячное изменение
- -10.02%
- Годовое изменение
- -10.02%