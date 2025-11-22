- Visão do mercado
FWDI: Forward Industries, Inc.
A taxa do FWDI para hoje mudou para 1.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.57 e o mais alto foi 8.22.
Veja a dinâmica do par de moedas Forward Industries, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FWDI hoje?
Hoje Forward Industries, Inc. (FWDI) está avaliado em 8.17. O instrumento é negociado dentro de 7.57 - 8.22, o fechamento de ontem foi 8.04, e o volume de negociação atingiu 1715. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FWDI em tempo real.
As ações de Forward Industries, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Forward Industries, Inc. está avaliado em 8.17. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -10.02% e USD. Monitore os movimentos de FWDI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FWDI?
Você pode comprar ações de Forward Industries, Inc. (FWDI) pelo preço atual 8.17. Ordens geralmente são executadas perto de 8.17 ou 8.47, enquanto 1715 e 4.61% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FWDI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FWDI?
Investir em Forward Industries, Inc. envolve considerar a faixa anual 7.57 - 9.43 e o preço atual 8.17. Muitos comparam -10.02% e -10.02% antes de enviar ordens em 8.17 ou 8.47. Estude as mudanças diárias de preço de FWDI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Forward Industries, Inc.?
O maior preço de Forward Industries, Inc. (FWDI) no último ano foi 9.43. As ações oscilaram bastante dentro de 7.57 - 9.43, e a comparação com 8.04 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Forward Industries, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Forward Industries, Inc.?
O menor preço de Forward Industries, Inc. (FWDI) no ano foi 7.57. A comparação com o preço atual 8.17 e 7.57 - 9.43 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FWDI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FWDI?
No passado Forward Industries, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 8.04 e -10.02% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 8.04
- Open
- 7.81
- Bid
- 8.17
- Ask
- 8.47
- Low
- 7.57
- High
- 8.22
- Volume
- 1.715 K
- Mudança diária
- 1.62%
- Mudança mensal
- -10.02%
- Mudança de 6 meses
- -10.02%
- Mudança anual
- -10.02%