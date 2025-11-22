FWDI股票今天的价格是多少？ Forward Industries, Inc.股票今天的定价为8.17。它在7.57 - 8.22范围内交易，昨天的收盘价为8.04，交易量达到1715。FWDI的实时价格图表显示了这些更新。

Forward Industries, Inc.股票是否支付股息？ Forward Industries, Inc.目前的价值为8.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.02%和USD。实时查看图表以跟踪FWDI走势。

如何购买FWDI股票？ 您可以以8.17的当前价格购买Forward Industries, Inc.股票。订单通常设置在8.17或8.47附近，而1715和4.61%显示市场活动。立即关注FWDI的实时图表更新。

如何投资FWDI股票？ 投资Forward Industries, Inc.需要考虑年度范围7.57 - 9.43和当前价格8.17。许多人在以8.17或8.47下订单之前，会比较-10.02%和。实时查看FWDI价格图表，了解每日变化。

Forward Industries, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Forward Industries, Inc.的最高价格是9.43。在7.57 - 9.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Forward Industries, Inc.的绩效。

Forward Industries, Inc.股票的最低价格是多少？ Forward Industries, Inc.（FWDI）的最低价格为7.57。将其与当前的8.17和7.57 - 9.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FWDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。