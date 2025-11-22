FWDI: Forward Industries, Inc.
今日FWDI汇率已更改1.62%。当日，交易品种以低点7.57和高点8.22进行交易。
关注Forward Industries, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
常见问题解答
FWDI股票今天的价格是多少？
Forward Industries, Inc.股票今天的定价为8.17。它在7.57 - 8.22范围内交易，昨天的收盘价为8.04，交易量达到1715。FWDI的实时价格图表显示了这些更新。
Forward Industries, Inc.股票是否支付股息？
Forward Industries, Inc.目前的价值为8.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.02%和USD。实时查看图表以跟踪FWDI走势。
如何购买FWDI股票？
您可以以8.17的当前价格购买Forward Industries, Inc.股票。订单通常设置在8.17或8.47附近，而1715和4.61%显示市场活动。立即关注FWDI的实时图表更新。
如何投资FWDI股票？
投资Forward Industries, Inc.需要考虑年度范围7.57 - 9.43和当前价格8.17。许多人在以8.17或8.47下订单之前，会比较-10.02%和。实时查看FWDI价格图表，了解每日变化。
Forward Industries, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Forward Industries, Inc.的最高价格是9.43。在7.57 - 9.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Forward Industries, Inc.的绩效。
Forward Industries, Inc.股票的最低价格是多少？
Forward Industries, Inc.（FWDI）的最低价格为7.57。将其与当前的8.17和7.57 - 9.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FWDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FWDI股票是什么时候拆分的？
Forward Industries, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.04和-10.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.04
- 开盘价
- 7.81
- 卖价
- 8.17
- 买价
- 8.47
- 最低价
- 7.57
- 最高价
- 8.22
- 交易量
- 1.715 K
- 日变化
- 1.62%
- 月变化
- -10.02%
- 6个月变化
- -10.02%
- 年变化
- -10.02%