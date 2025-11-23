- Übersicht
FWDI: Forward Industries, Inc.
Der Wechselkurs von FWDI hat sich für heute um 1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.57 bis zu einem Hoch von 8.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Forward Industries, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FWDI heute?
Die Aktie von Forward Industries, Inc. (FWDI) notiert heute bei 8.17. Sie wird innerhalb einer Spanne von 7.57 - 8.22 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 8.04 und das Handelsvolumen erreichte 1715. Das Live-Chart von FWDI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FWDI Dividenden?
Forward Industries, Inc. wird derzeit mit 8.17 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -10.02% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FWDI zu verfolgen.
Wie kaufe ich FWDI-Aktien?
Sie können Aktien von Forward Industries, Inc. (FWDI) zum aktuellen Kurs von 8.17 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 8.17 oder 8.47 platziert, während 1715 und 4.61% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FWDI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FWDI-Aktien?
Bei einer Investition in Forward Industries, Inc. müssen die jährliche Spanne 7.57 - 9.43 und der aktuelle Kurs 8.17 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -10.02% und -10.02%, bevor sie Orders zu 8.17 oder 8.47 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FWDI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Forward Industries, Inc.?
Der höchste Kurs von Forward Industries, Inc. (FWDI) im vergangenen Jahr lag bei 9.43. Innerhalb von 7.57 - 9.43 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 8.04 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Forward Industries, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Forward Industries, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Forward Industries, Inc. (FWDI) im Laufe des Jahres betrug 7.57. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 8.17 und der Spanne 7.57 - 9.43 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FWDI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FWDI statt?
Forward Industries, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 8.04 und -10.02% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.04
- Eröffnung
- 7.81
- Bid
- 8.17
- Ask
- 8.47
- Tief
- 7.57
- Hoch
- 8.22
- Volumen
- 1.715 K
- Tagesänderung
- 1.62%
- Monatsänderung
- -10.02%
- 6-Monatsänderung
- -10.02%
- Jahresänderung
- -10.02%