Dövizler / FULTP
FULTP: Fulton Financial Corporation - Depositary Shares Each Represent
20.54 USD 0.09 (0.44%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FULTP fiyatı bugün -0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.45 ve Yüksek fiyatı olarak 20.75 aralığında işlem gördü.
Fulton Financial Corporation - Depositary Shares Each Represent hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FULTP haberleri
Günlük aralık
20.45 20.75
Yıllık aralık
17.27 21.22
- Önceki kapanış
- 20.63
- Açılış
- 20.51
- Satış
- 20.54
- Alış
- 20.84
- Düşük
- 20.45
- Yüksek
- 20.75
- Hacim
- 28
- Günlük değişim
- -0.44%
- Aylık değişim
- 4.26%
- 6 aylık değişim
- 2.44%
- Yıllık değişim
- 6.42%
21 Eylül, Pazar