KurseKategorien
Währungen / FULTP
Zurück zum Aktien

FULTP: Fulton Financial Corporation - Depositary Shares Each Represent

20.63 USD 0.05 (0.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FULTP hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.45 bis zu einem Hoch von 20.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fulton Financial Corporation - Depositary Shares Each Represent-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FULTP News

Tagesspanne
20.45 20.80
Jahresspanne
17.27 21.22
Vorheriger Schlusskurs
20.58
Eröffnung
20.80
Bid
20.63
Ask
20.93
Tief
20.45
Hoch
20.80
Volumen
22
Tagesänderung
0.24%
Monatsänderung
4.72%
6-Monatsänderung
2.89%
Jahresänderung
6.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K