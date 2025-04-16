Währungen / FULTP
FULTP: Fulton Financial Corporation - Depositary Shares Each Represent
20.63 USD 0.05 (0.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FULTP hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.45 bis zu einem Hoch von 20.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fulton Financial Corporation - Depositary Shares Each Represent-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FULTP News
Tagesspanne
20.45 20.80
Jahresspanne
17.27 21.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.58
- Eröffnung
- 20.80
- Bid
- 20.63
- Ask
- 20.93
- Tief
- 20.45
- Hoch
- 20.80
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- 0.24%
- Monatsänderung
- 4.72%
- 6-Monatsänderung
- 2.89%
- Jahresänderung
- 6.89%
