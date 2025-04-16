КотировкиРазделы
Валюты / FULTP
Назад в Рынок акций США

FULTP: Fulton Financial Corporation - Depositary Shares Each Represent

20.51 USD 0.25 (1.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FULTP за сегодня изменился на 1.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.18, а максимальная — 20.55.

Следите за динамикой Fulton Financial Corporation - Depositary Shares Each Represent. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FULTP

Дневной диапазон
20.18 20.55
Годовой диапазон
17.27 21.22
Предыдущее закрытие
20.26
Open
20.18
Bid
20.51
Ask
20.81
Low
20.18
High
20.55
Объем
23
Дневное изменение
1.23%
Месячное изменение
4.11%
6-месячное изменение
2.29%
Годовое изменение
6.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.