FULTP: Fulton Financial Corporation - Depositary Shares Each Represent
20.51 USD 0.25 (1.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FULTP за сегодня изменился на 1.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.18, а максимальная — 20.55.
Следите за динамикой Fulton Financial Corporation - Depositary Shares Each Represent. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FULTP
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Fulton Financial: Deposit Growth Remains The Key Issue To Be Resolved (NASDAQ:FULT)
- Fulton Financial Corporation (FULT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Fulton Financial Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FULT)
- Fulton Financial Corporation 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FULT)
- Fulton Financial Corporation (FULT) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
20.18 20.55
Годовой диапазон
17.27 21.22
- Предыдущее закрытие
- 20.26
- Open
- 20.18
- Bid
- 20.51
- Ask
- 20.81
- Low
- 20.18
- High
- 20.55
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 1.23%
- Месячное изменение
- 4.11%
- 6-месячное изменение
- 2.29%
- Годовое изменение
- 6.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.