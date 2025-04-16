通貨 / FULTP
FULTP: Fulton Financial Corporation - Depositary Shares Each Represent
20.63 USD 0.05 (0.24%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FULTPの今日の為替レートは、0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり20.45の安値と20.78の高値で取引されました。
Fulton Financial Corporation - Depositary Shares Each Representダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
20.45 20.78
1年のレンジ
17.27 21.22
- 以前の終値
- 20.58
- 始値
- 20.45
- 買値
- 20.63
- 買値
- 20.93
- 安値
- 20.45
- 高値
- 20.78
- 出来高
- 21
- 1日の変化
- 0.24%
- 1ヶ月の変化
- 4.72%
- 6ヶ月の変化
- 2.89%
- 1年の変化
- 6.89%
