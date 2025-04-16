Valute / FULTP
FULTP: Fulton Financial Corporation - Depositary Shares Each Represent
20.54 USD 0.09 (0.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FULTP ha avuto una variazione del -0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.45 e ad un massimo di 20.75.
Segui le dinamiche di Fulton Financial Corporation - Depositary Shares Each Represent. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FULTP News
Intervallo Giornaliero
20.45 20.75
Intervallo Annuale
17.27 21.22
- Chiusura Precedente
- 20.63
- Apertura
- 20.51
- Bid
- 20.54
- Ask
- 20.84
- Minimo
- 20.45
- Massimo
- 20.75
- Volume
- 28
- Variazione giornaliera
- -0.44%
- Variazione Mensile
- 4.26%
- Variazione Semestrale
- 2.44%
- Variazione Annuale
- 6.42%
20 settembre, sabato