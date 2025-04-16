QuotazioniSezioni
FULTP: Fulton Financial Corporation - Depositary Shares Each Represent

20.54 USD 0.09 (0.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FULTP ha avuto una variazione del -0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.45 e ad un massimo di 20.75.

Segui le dinamiche di Fulton Financial Corporation - Depositary Shares Each Represent. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
20.45 20.75
Intervallo Annuale
17.27 21.22
Chiusura Precedente
20.63
Apertura
20.51
Bid
20.54
Ask
20.84
Minimo
20.45
Massimo
20.75
Volume
28
Variazione giornaliera
-0.44%
Variazione Mensile
4.26%
Variazione Semestrale
2.44%
Variazione Annuale
6.42%
