FULTP: Fulton Financial Corporation - Depositary Shares Each Represent
20.58 USD 0.07 (0.34%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FULTP para hoje mudou para 0.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.53 e o mais alto foi 20.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Fulton Financial Corporation - Depositary Shares Each Represent. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
20.53 20.83
Faixa anual
17.27 21.22
- Fechamento anterior
- 20.51
- Open
- 20.61
- Bid
- 20.58
- Ask
- 20.88
- Low
- 20.53
- High
- 20.83
- Volume
- 61
- Mudança diária
- 0.34%
- Mudança mensal
- 4.47%
- Mudança de 6 meses
- 2.64%
- Mudança anual
- 6.63%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh