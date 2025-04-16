Divisas / FULTP
FULTP: Fulton Financial Corporation - Depositary Shares Each Represent
20.58 USD 0.07 (0.34%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FULTP de hoy ha cambiado un 0.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.53, mientras que el máximo ha alcanzado 20.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fulton Financial Corporation - Depositary Shares Each Represent. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
20.53 20.83
Rango anual
17.27 21.22
- Cierres anteriores
- 20.51
- Open
- 20.61
- Bid
- 20.58
- Ask
- 20.88
- Low
- 20.53
- High
- 20.83
- Volumen
- 61
- Cambio diario
- 0.34%
- Cambio mensual
- 4.47%
- Cambio a 6 meses
- 2.64%
- Cambio anual
- 6.63%
