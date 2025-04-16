Devises / FULTP
FULTP: Fulton Financial Corporation - Depositary Shares Each Represent
20.54 USD 0.09 (0.44%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FULTP a changé de -0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.45 et à un maximum de 20.75.
Suivez la dynamique Fulton Financial Corporation - Depositary Shares Each Represent. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FULTP Nouvelles
Range quotidien
20.45 20.75
Range Annuel
17.27 21.22
- Clôture Précédente
- 20.63
- Ouverture
- 20.51
- Bid
- 20.54
- Ask
- 20.84
- Plus Bas
- 20.45
- Plus Haut
- 20.75
- Volume
- 28
- Changement quotidien
- -0.44%
- Changement Mensuel
- 4.26%
- Changement à 6 Mois
- 2.44%
- Changement Annuel
- 6.42%
20 septembre, samedi