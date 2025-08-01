FiyatlarBölümler
FTI: TechnipFMC plc

39.43 USD 0.21 (0.54%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FTI fiyatı bugün 0.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.89 ve Yüksek fiyatı olarak 39.44 aralığında işlem gördü.

TechnipFMC plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
38.89 39.44
Yıllık aralık
22.12 41.29
Önceki kapanış
39.22
Açılış
39.15
Satış
39.43
Alış
39.73
Düşük
38.89
Yüksek
39.44
Hacim
5.616 K
Günlük değişim
0.54%
Aylık değişim
8.15%
6 aylık değişim
25.02%
Yıllık değişim
51.65%
21 Eylül, Pazar