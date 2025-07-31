Divisas / FTI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FTI: TechnipFMC plc
39.22 USD 0.22 (0.56%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FTI de hoy ha cambiado un 0.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.69, mientras que el máximo ha alcanzado 39.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TechnipFMC plc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTI News
- 3 Oil Stocks With EPS Momentum That Investors Should Track
- Quant Ratings Updated on 93 Stocks
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Foot Locker becomes wholly owned subsidiary of Dick’s Sporting Goods
- TechnipFMC se dispara un 71% tras la alerta de Valor razonable de InvestingPro en abril
- TechnipFMC soars 71% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- TechnipFMC stock hits 52-week high at 38.62 USD
- TechnipFMC stock rises on S&P MidCap 400 addition
- Dow Jones Futures: Google, Apple Jump On Antitrust Ruling After Stocks Pare Losses
- TechnipFMC plc (FTI) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power
- TechnipFMC at Barclays Conference: Offshore Strategy Shines
- Why Is ProPetro (PUMP) Down 6.2% Since Last Earnings Report?
- Why FMC Technologies (FTI) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Tenaris stock rating reiterated at Outperform by Bernstein SocGen
- Core Laboratories: Not a Buy Yet, But Still Worth Holding On
- Here's Why FMC Technologies (FTI) is a Strong Growth Stock
- Here's Why FMC Technologies (FTI) is a Strong Momentum Stock
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Berenberg raises Technip Energies stock price target to EUR45 on LNG momentum
- Why FMC Technologies (FTI) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Expand Energy Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Both Increase Y/Y
- Why FMC Technologies (FTI) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Technip Energies raises TPS margin guidance despite Q2 earnings miss
Rango diario
38.69 39.51
Rango anual
22.12 41.29
- Cierres anteriores
- 39.00
- Open
- 38.90
- Bid
- 39.22
- Ask
- 39.52
- Low
- 38.69
- High
- 39.51
- Volumen
- 6.158 K
- Cambio diario
- 0.56%
- Cambio mensual
- 7.57%
- Cambio a 6 meses
- 24.35%
- Cambio anual
- 50.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B