KurseKategorien
Währungen / FTI
Zurück zum Aktien

FTI: TechnipFMC plc

39.22 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FTI hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.80 bis zu einem Hoch von 39.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die TechnipFMC plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTI News

Tagesspanne
38.80 39.60
Jahresspanne
22.12 41.29
Vorheriger Schlusskurs
39.22
Eröffnung
39.37
Bid
39.22
Ask
39.52
Tief
38.80
Hoch
39.60
Volumen
5.054 K
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
7.57%
6-Monatsänderung
24.35%
Jahresänderung
50.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K