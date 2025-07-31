Währungen / FTI
FTI: TechnipFMC plc
39.22 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FTI hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.80 bis zu einem Hoch von 39.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die TechnipFMC plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FTI News
Tagesspanne
38.80 39.60
Jahresspanne
22.12 41.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.22
- Eröffnung
- 39.37
- Bid
- 39.22
- Ask
- 39.52
- Tief
- 38.80
- Hoch
- 39.60
- Volumen
- 5.054 K
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 7.57%
- 6-Monatsänderung
- 24.35%
- Jahresänderung
- 50.85%
