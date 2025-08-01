CotationsSections
FTI: TechnipFMC plc

39.43 USD 0.21 (0.54%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FTI a changé de 0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.89 et à un maximum de 39.44.

Suivez la dynamique TechnipFMC plc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
38.89 39.44
Range Annuel
22.12 41.29
Clôture Précédente
39.22
Ouverture
39.15
Bid
39.43
Ask
39.73
Plus Bas
38.89
Plus Haut
39.44
Volume
5.616 K
Changement quotidien
0.54%
Changement Mensuel
8.15%
Changement à 6 Mois
25.02%
Changement Annuel
51.65%
