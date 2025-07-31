货币 / FTI
FTI: TechnipFMC plc
38.87 USD 0.13 (0.33%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FTI汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点38.75和高点39.09进行交易。
关注TechnipFMC plc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
38.75 39.09
年范围
22.12 41.29
- 前一天收盘价
- 39.00
- 开盘价
- 38.90
- 卖价
- 38.87
- 买价
- 39.17
- 最低价
- 38.75
- 最高价
- 39.09
- 交易量
- 705
- 日变化
- -0.33%
- 月变化
- 6.61%
- 6个月变化
- 23.24%
- 年变化
- 49.50%
