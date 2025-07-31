Валюты / FTI
FTI: TechnipFMC plc
39.00 USD 0.03 (0.08%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FTI за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.60, а максимальная — 39.54.
Следите за динамикой TechnipFMC plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
38.60 39.54
Годовой диапазон
22.12 41.29
- Предыдущее закрытие
- 39.03
- Open
- 39.19
- Bid
- 39.00
- Ask
- 39.30
- Low
- 38.60
- High
- 39.54
- Объем
- 6.189 K
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 6.97%
- 6-месячное изменение
- 23.65%
- Годовое изменение
- 50.00%
