クォートセクション
通貨 / FTI
株に戻る

FTI: TechnipFMC plc

39.22 USD 0.00 (0.00%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FTIの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり38.80の安値と39.60の高値で取引されました。

TechnipFMC plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTI News

1日のレンジ
38.80 39.60
1年のレンジ
22.12 41.29
以前の終値
39.22
始値
39.37
買値
39.22
買値
39.52
安値
38.80
高値
39.60
出来高
5.054 K
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
7.57%
6ヶ月の変化
24.35%
1年の変化
50.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K