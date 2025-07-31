通貨 / FTI
FTI: TechnipFMC plc
39.22 USD 0.00 (0.00%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FTIの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり38.80の安値と39.60の高値で取引されました。
TechnipFMC plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTI News
- Here's Why FMC Technologies (FTI) is a Strong Value Stock
- MasTec and Winnebago have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- 3 Oil Stocks With EPS Momentum That Investors Should Track
- Quant Ratings Updated on 93 Stocks
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Foot Locker becomes wholly owned subsidiary of Dick’s Sporting Goods
- TechnipFMC、InvestingProの4月の適正価値アラート後に71%急騰
- TechnipFMC soars 71% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- TechnipFMC stock hits 52-week high at 38.62 USD
- TechnipFMC stock rises on S&P MidCap 400 addition
- Dow Jones Futures: Google, Apple Jump On Antitrust Ruling After Stocks Pare Losses
- TechnipFMC plc (FTI) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power
- TechnipFMC at Barclays Conference: Offshore Strategy Shines
- Why Is ProPetro (PUMP) Down 6.2% Since Last Earnings Report?
- Why FMC Technologies (FTI) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Tenaris stock rating reiterated at Outperform by Bernstein SocGen
- Core Laboratories: Not a Buy Yet, But Still Worth Holding On
- Here's Why FMC Technologies (FTI) is a Strong Growth Stock
- Here's Why FMC Technologies (FTI) is a Strong Momentum Stock
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Berenberg raises Technip Energies stock price target to EUR45 on LNG momentum
- Why FMC Technologies (FTI) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Expand Energy Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Both Increase Y/Y
1日のレンジ
38.80 39.60
1年のレンジ
22.12 41.29
- 以前の終値
- 39.22
- 始値
- 39.37
- 買値
- 39.22
- 買値
- 39.52
- 安値
- 38.80
- 高値
- 39.60
- 出来高
- 5.054 K
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 7.57%
- 6ヶ月の変化
- 24.35%
- 1年の変化
- 50.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K