Dövizler / FSK
FSK: FS KKR Capital Corp
15.86 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FSK fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.48 ve Yüksek fiyatı olarak 16.00 aralığında işlem gördü.
FS KKR Capital Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FSK haberleri
- Micron, Accenture Set To Report Earnings
- FS KKR Capital 6,125% faizli 400 milyon dolarlık tahvil ihracını fiyatlandırdı
- FS KKR Capital prices $400 million notes offering at 6.125%
- FSK KKR Capital Stock: A Dividend Cut May Be Closer Than I Anticipated (NYSE:FSK)
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- FS KKR Capital Corp hissesi 17,33 dolar ile 52 haftalık dibe geriledi
- FS KKR Capital Corp stock hits 52-week low at $17.33
- FS KKR Stock: At 81 Cents On The Dollar And 14.4% Dividend Yield Is Not A Buy (NYSE:FSK)
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- FS KKR stock price target lowered to $18 by RBC Capital on credit concerns
- PBDC: It Has Become Even Less Attractive Way To Capture BDC Exposure (NYSEARCA:PBDC)
- Goldman Sachs BDC: Stay Away From This Value Trap (NYSE:GSBD)
- FS KKR Capital shareholders approve share issuance below net asset value
- Are Options Traders Betting on a Big Move in FS KKR Capital Stock?
- FS KKR Capital: The Cracks Are Becoming Too Large To Ignore (Rating Downgrade) (NYSE:FSK)
- FS KKR Capital stock hits 52-week low at 17.41 USD
- FS KKR Capital outlook revised to negative by Fitch, rating affirmed
- FS KKR: Large Realized And Unrealized Losses, Downgrading To Hold (NYSE:FSK)
- OBDC Trades At A -6.25% Discount To NAV, While Producing A Double Digit Dividend Yield
- Earnings call transcript: FS KKR Capital misses Q2 2025 forecasts, stock dips
- FS KKR Capital Corp (FSK) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- FS KKR Capital (FSK) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- FS KKR Capital (FSK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- FS KKR Capital Q2 2025 slides: NII declines, NAV drops amid challenging market
Günlük aralık
15.48 16.00
Yıllık aralık
15.48 24.10
- Önceki kapanış
- 15.86
- Açılış
- 15.92
- Satış
- 15.86
- Alış
- 16.16
- Düşük
- 15.48
- Yüksek
- 16.00
- Hacim
- 7.309 K
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- -12.62%
- 6 aylık değişim
- -24.55%
- Yıllık değişim
- -19.98%
21 Eylül, Pazar