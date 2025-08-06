Devises / FSK
FSK: FS KKR Capital Corp
15.86 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FSK a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.48 et à un maximum de 16.00.
Suivez la dynamique FS KKR Capital Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FSK Nouvelles
- FS KKR Capital fixe le prix d’une émission d’obligations de 400 millions $ à 6,125%
- FS KKR Capital prices $400 million notes offering at 6.125%
- FSK KKR Capital Stock: A Dividend Cut May Be Closer Than I Anticipated (NYSE:FSK)
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- L'action FS KKR Capital Corp atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 17,33$
- FS KKR Capital Corp stock hits 52-week low at $17.33
- FS KKR Stock: At 81 Cents On The Dollar And 14.4% Dividend Yield Is Not A Buy (NYSE:FSK)
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- FS KKR stock price target lowered to $18 by RBC Capital on credit concerns
- PBDC: It Has Become Even Less Attractive Way To Capture BDC Exposure (NYSEARCA:PBDC)
- Goldman Sachs BDC: Stay Away From This Value Trap (NYSE:GSBD)
- FS KKR Capital shareholders approve share issuance below net asset value
- Are Options Traders Betting on a Big Move in FS KKR Capital Stock?
- FS KKR Capital: The Cracks Are Becoming Too Large To Ignore (Rating Downgrade) (NYSE:FSK)
- FS KKR Capital stock hits 52-week low at 17.41 USD
- FS KKR Capital outlook revised to negative by Fitch, rating affirmed
- FS KKR: Large Realized And Unrealized Losses, Downgrading To Hold (NYSE:FSK)
- OBDC Trades At A -6.25% Discount To NAV, While Producing A Double Digit Dividend Yield
- Earnings call transcript: FS KKR Capital misses Q2 2025 forecasts, stock dips
- FS KKR Capital Corp (FSK) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- FS KKR Capital (FSK) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- FS KKR Capital (FSK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- FS KKR Capital Q2 2025 slides: NII declines, NAV drops amid challenging market
- Ares Capital: Shrinking Dividend Coverage But Yield Should Hold Up (NASDAQ:ARCC)
Range quotidien
15.48 16.00
Range Annuel
15.48 24.10
- Clôture Précédente
- 15.86
- Ouverture
- 15.92
- Bid
- 15.86
- Ask
- 16.16
- Plus Bas
- 15.48
- Plus Haut
- 16.00
- Volume
- 7.309 K
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- -12.62%
- Changement à 6 Mois
- -24.55%
- Changement Annuel
- -19.98%
20 septembre, samedi