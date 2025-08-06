Valute / FSK
FSK: FS KKR Capital Corp
15.86 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FSK ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.48 e ad un massimo di 16.00.
Segui le dinamiche di FS KKR Capital Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
15.48 16.00
Intervallo Annuale
15.48 24.10
- Chiusura Precedente
- 15.86
- Apertura
- 15.92
- Bid
- 15.86
- Ask
- 16.16
- Minimo
- 15.48
- Massimo
- 16.00
- Volume
- 7.309 K
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -12.62%
- Variazione Semestrale
- -24.55%
- Variazione Annuale
- -19.98%
20 settembre, sabato