FSK: FS KKR Capital Corp
15.92 USD 0.10 (0.62%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FSK para hoje mudou para -0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.85 e o mais alto foi 16.07.
Veja a dinâmica do par de moedas FS KKR Capital Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
15.85 16.07
Faixa anual
15.85 24.10
- Fechamento anterior
- 16.02
- Open
- 15.95
- Bid
- 15.92
- Ask
- 16.22
- Low
- 15.85
- High
- 16.07
- Volume
- 298
- Mudança diária
- -0.62%
- Mudança mensal
- -12.29%
- Mudança de 6 meses
- -24.26%
- Mudança anual
- -19.68%
