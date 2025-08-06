통화 / FSK
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FSK: FS KKR Capital Corp
15.86 USD 0.00 (0.00%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FSK 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.48이고 고가는 16.00이었습니다.
FS KKR Capital Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FSK News
- FS KKR 캐피탈, 4억 달러 규모 채권 발행…금리 6.125%
- FS KKR Capital prices $400 million notes offering at 6.125%
- FSK KKR Capital Stock: A Dividend Cut May Be Closer Than I Anticipated (NYSE:FSK)
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- FS KKR Capital, 52주 신저가 기록, 17.33달러
- FS KKR Capital Corp stock hits 52-week low at $17.33
- FS KKR Stock: At 81 Cents On The Dollar And 14.4% Dividend Yield Is Not A Buy (NYSE:FSK)
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- FS KKR stock price target lowered to $18 by RBC Capital on credit concerns
- PBDC: It Has Become Even Less Attractive Way To Capture BDC Exposure (NYSEARCA:PBDC)
- Goldman Sachs BDC: Stay Away From This Value Trap (NYSE:GSBD)
- FS KKR Capital shareholders approve share issuance below net asset value
- Are Options Traders Betting on a Big Move in FS KKR Capital Stock?
- FS KKR Capital: The Cracks Are Becoming Too Large To Ignore (Rating Downgrade) (NYSE:FSK)
- FS KKR Capital stock hits 52-week low at 17.41 USD
- FS KKR Capital outlook revised to negative by Fitch, rating affirmed
- FS KKR: Large Realized And Unrealized Losses, Downgrading To Hold (NYSE:FSK)
- OBDC Trades At A -6.25% Discount To NAV, While Producing A Double Digit Dividend Yield
- Earnings call transcript: FS KKR Capital misses Q2 2025 forecasts, stock dips
- FS KKR Capital Corp (FSK) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- FS KKR Capital (FSK) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- FS KKR Capital (FSK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- FS KKR Capital Q2 2025 slides: NII declines, NAV drops amid challenging market
- Ares Capital: Shrinking Dividend Coverage But Yield Should Hold Up (NASDAQ:ARCC)
일일 변동 비율
15.48 16.00
년간 변동
15.48 24.10
- 이전 종가
- 15.86
- 시가
- 15.92
- Bid
- 15.86
- Ask
- 16.16
- 저가
- 15.48
- 고가
- 16.00
- 볼륨
- 7.309 K
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- -12.62%
- 6개월 변동
- -24.55%
- 년간 변동율
- -19.98%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K