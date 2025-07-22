Валюты / FSK
FSK: FS KKR Capital Corp
16.91 USD 0.04 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FSK за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.76, а максимальная — 17.10.
Следите за динамикой FS KKR Capital Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FSK
- Акции FS KKR Capital Corp достигли 52-недельного минимума в $17,33
- FS KKR Capital Corp stock hits 52-week low at $17.33
- FS KKR Stock: At 81 Cents On The Dollar And 14.4% Dividend Yield Is Not A Buy (NYSE:FSK)
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- FS KKR stock price target lowered to $18 by RBC Capital on credit concerns
- PBDC: It Has Become Even Less Attractive Way To Capture BDC Exposure (NYSEARCA:PBDC)
- Goldman Sachs BDC: Stay Away From This Value Trap (NYSE:GSBD)
- FS KKR Capital shareholders approve share issuance below net asset value
- Are Options Traders Betting on a Big Move in FS KKR Capital Stock?
- FS KKR Capital: The Cracks Are Becoming Too Large To Ignore (Rating Downgrade) (NYSE:FSK)
- FS KKR Capital stock hits 52-week low at 17.41 USD
- FS KKR Capital outlook revised to negative by Fitch, rating affirmed
- FS KKR: Large Realized And Unrealized Losses, Downgrading To Hold (NYSE:FSK)
- OBDC Trades At A -6.25% Discount To NAV, While Producing A Double Digit Dividend Yield
- Earnings call transcript: FS KKR Capital misses Q2 2025 forecasts, stock dips
- FS KKR Capital Corp (FSK) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- FS KKR Capital (FSK) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- FS KKR Capital (FSK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- FS KKR Capital Q2 2025 slides: NII declines, NAV drops amid challenging market
- Ares Capital: Shrinking Dividend Coverage But Yield Should Hold Up (NASDAQ:ARCC)
- What Moved Markets This Week (NASDAQ:META)
- KKR raises $6.5 billion for asset-backed financing
- FS KKR Capital: Is The 12% Dividend Yield Sustainable? (NYSE:FSK)
- Crescent Capital BDC: Unfairly Discounted With Income (NASDAQ:CCAP)
Дневной диапазон
16.76 17.10
Годовой диапазон
16.76 24.10
- Предыдущее закрытие
- 16.95
- Open
- 16.95
- Bid
- 16.91
- Ask
- 17.21
- Low
- 16.76
- High
- 17.10
- Объем
- 3.530 K
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- -6.83%
- 6-месячное изменение
- -19.55%
- Годовое изменение
- -14.68%
