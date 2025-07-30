通貨 / FSK
FSK: FS KKR Capital Corp
15.86 USD 0.16 (1.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FSKの今日の為替レートは、-1.00%変化しました。日中、通貨は1あたり15.69の安値と16.07の高値で取引されました。
FS KKR Capital Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FSK News
- FSK KKR Capital Stock: A Dividend Cut May Be Closer Than I Anticipated (NYSE:FSK)
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- FS KKR キャピタル社の株価、52週安値の17.33ドルを記録
- FS KKR Capital Corp stock hits 52-week low at $17.33
- FS KKR Stock: At 81 Cents On The Dollar And 14.4% Dividend Yield Is Not A Buy (NYSE:FSK)
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- FS KKR stock price target lowered to $18 by RBC Capital on credit concerns
- PBDC: It Has Become Even Less Attractive Way To Capture BDC Exposure (NYSEARCA:PBDC)
- Goldman Sachs BDC: Stay Away From This Value Trap (NYSE:GSBD)
- FS KKR Capital shareholders approve share issuance below net asset value
- Are Options Traders Betting on a Big Move in FS KKR Capital Stock?
- FS KKR Capital: The Cracks Are Becoming Too Large To Ignore (Rating Downgrade) (NYSE:FSK)
- FS KKR Capital stock hits 52-week low at 17.41 USD
- FS KKR Capital outlook revised to negative by Fitch, rating affirmed
- FS KKR: Large Realized And Unrealized Losses, Downgrading To Hold (NYSE:FSK)
- OBDC Trades At A -6.25% Discount To NAV, While Producing A Double Digit Dividend Yield
- Earnings call transcript: FS KKR Capital misses Q2 2025 forecasts, stock dips
- FS KKR Capital Corp (FSK) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- FS KKR Capital (FSK) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- FS KKR Capital (FSK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- FS KKR Capital Q2 2025 slides: NII declines, NAV drops amid challenging market
- Ares Capital: Shrinking Dividend Coverage But Yield Should Hold Up (NASDAQ:ARCC)
- What Moved Markets This Week (NASDAQ:META)
- KKR raises $6.5 billion for asset-backed financing
1日のレンジ
15.69 16.07
1年のレンジ
15.69 24.10
- 以前の終値
- 16.02
- 始値
- 15.95
- 買値
- 15.86
- 買値
- 16.16
- 安値
- 15.69
- 高値
- 16.07
- 出来高
- 8.258 K
- 1日の変化
- -1.00%
- 1ヶ月の変化
- -12.62%
- 6ヶ月の変化
- -24.55%
- 1年の変化
- -19.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K