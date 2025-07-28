KurseKategorien
Währungen / FSK
Zurück zum Aktien

FSK: FS KKR Capital Corp

15.86 USD 0.16 (1.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FSK hat sich für heute um -1.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.69 bis zu einem Hoch von 16.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die FS KKR Capital Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FSK News

Tagesspanne
15.69 16.07
Jahresspanne
15.69 24.10
Vorheriger Schlusskurs
16.02
Eröffnung
15.95
Bid
15.86
Ask
16.16
Tief
15.69
Hoch
16.07
Volumen
8.258 K
Tagesänderung
-1.00%
Monatsänderung
-12.62%
6-Monatsänderung
-24.55%
Jahresänderung
-19.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K