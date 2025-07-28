Währungen / FSK
FSK: FS KKR Capital Corp
15.86 USD 0.16 (1.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FSK hat sich für heute um -1.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.69 bis zu einem Hoch von 16.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die FS KKR Capital Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
15.69 16.07
Jahresspanne
15.69 24.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.02
- Eröffnung
- 15.95
- Bid
- 15.86
- Ask
- 16.16
- Tief
- 15.69
- Hoch
- 16.07
- Volumen
- 8.258 K
- Tagesänderung
- -1.00%
- Monatsänderung
- -12.62%
- 6-Monatsänderung
- -24.55%
- Jahresänderung
- -19.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K