KotasyonBölümler
Dövizler / FQAL
Geri dön - Hisse senetleri

FQAL: Fidelity Quality Factor ETF

75.10 USD 0.03 (0.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FQAL fiyatı bugün 0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 75.10 ve Yüksek fiyatı olarak 75.52 aralığında işlem gördü.

Fidelity Quality Factor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FQAL haberleri

Sıkça sorulan sorular

What is FQAL stock price today?

Fidelity Quality Factor ETF stock is priced at 75.10 today. It trades within 75.10 - 75.52, yesterday's close was 75.07, and trading volume reached 476. The live price chart of FQAL shows these updates.

Does Fidelity Quality Factor ETF stock pay dividends?

Fidelity Quality Factor ETF is currently valued at 75.10. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 15.95% and USD. View the chart live to track FQAL movements.

How to buy FQAL stock?

You can buy Fidelity Quality Factor ETF shares at the current price of 75.10. Orders are usually placed near 75.10 or 75.40, while 476 and -0.01% show market activity. Follow FQAL updates on the live chart today.

How to invest into FQAL stock?

Investing in Fidelity Quality Factor ETF involves considering the yearly range 56.05 - 75.52 and current price 75.10. Many compare 0.71% and 17.07% before placing orders at 75.10 or 75.40. Explore the FQAL price chart live with daily changes.

What are Fidelity Quality Factor ETF stock highest prices?

The highest price of Fidelity Quality Factor ETF in the past year was 75.52. Within 56.05 - 75.52, the stock fluctuated notably, and comparing with 75.07 helps spot resistance levels. Track Fidelity Quality Factor ETF performance using the live chart.

What are Fidelity Quality Factor ETF stock lowest prices?

The lowest price of Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) over the year was 56.05. Comparing it with the current 75.10 and 56.05 - 75.52 shows potential long-term entry points. Watch FQAL moves on the chart live for more details.

When did FQAL stock split?

Fidelity Quality Factor ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 75.07, and 15.95% after corporate actions.

Günlük aralık
75.10 75.52
Yıllık aralık
56.05 75.52
Önceki kapanış
75.07
Açılış
75.11
Satış
75.10
Alış
75.40
Düşük
75.10
Yüksek
75.52
Hacim
476
Günlük değişim
0.04%
Aylık değişim
0.71%
6 aylık değişim
17.07%
Yıllık değişim
15.95%
03 Ekim, Cuma
10:05
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
İşsizlik Oranı
Açıklanan
Beklenti
4.2%
Önceki
4.3%
12:30
USD
Tarım Dışı İstihdam
Açıklanan
Beklenti
84 K
Önceki
22 K
12:30
USD
Katılım Oranı
Açıklanan
Beklenti
62.2%
Önceki
62.3%
12:30
USD
Ortalama Saatlik Kazanç (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.4%
Önceki
0.3%
12:30
USD
Ortalama Saatlik Kazanç (Yıllık)
Açıklanan
Beklenti
3.9%
Önceki
3.7%
12:30
USD
Özel Tarım Dışı Bordrolar
Açıklanan
Beklenti
98 K
Önceki
38 K
12:30
USD
U6 İşsizlik Oranı
Açıklanan
Beklenti
7.8%
Önceki
8.1%
13:45
USD
S&P Global Hizmet PMI
Açıklanan
54.2
Beklenti
56.4
Önceki
54.5
13:45
USD
S&P Global Bileşik PMI
Açıklanan
53.6
Beklenti
55.0
Önceki
55.4
14:00
USD
ISM İmalat Dışı PMI
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
ISM İmalat Dışı İstihdam
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
ISM Üretim Dışı Ödenen Fiyatlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
422
Beklenti
Önceki
424
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
549
Beklenti
Önceki
549
17:40
USD
Fed Başkanı Jefferson'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
266.7 K
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
23.4 K