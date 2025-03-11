通貨 / FQAL
FQAL: Fidelity Quality Factor ETF
74.18 USD 0.17 (0.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FQALの今日の為替レートは、0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり74.18の安値と74.58の高値で取引されました。
Fidelity Quality Factor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FQAL News
1日のレンジ
74.18 74.58
1年のレンジ
56.05 74.58
- 以前の終値
- 74.01
- 始値
- 74.21
- 買値
- 74.18
- 買値
- 74.48
- 安値
- 74.18
- 高値
- 74.58
- 出来高
- 35
- 1日の変化
- 0.23%
- 1ヶ月の変化
- 3.52%
- 6ヶ月の変化
- 16.03%
- 1年の変化
- 14.78%
