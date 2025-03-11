Divisas / FQAL
FQAL: Fidelity Quality Factor ETF
74.01 USD 0.01 (0.01%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FQAL de hoy ha cambiado un 0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 73.75, mientras que el máximo ha alcanzado 74.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fidelity Quality Factor ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
73.75 74.24
Rango anual
56.05 74.24
- Cierres anteriores
- 74.00
- Open
- 74.06
- Bid
- 74.01
- Ask
- 74.31
- Low
- 73.75
- High
- 74.24
- Volumen
- 39
- Cambio diario
- 0.01%
- Cambio mensual
- 3.28%
- Cambio a 6 meses
- 15.77%
- Cambio anual
- 14.51%
