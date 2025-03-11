货币 / FQAL
FQAL: Fidelity Quality Factor ETF
74.01 USD 0.01 (0.01%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FQAL汇率已更改0.01%。当日，交易品种以低点73.75和高点74.24进行交易。
关注Fidelity Quality Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FQAL新闻
- Should Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) Be on Your Investing Radar?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Is Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) a Strong ETF Right Now?
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- FQAL: Strong Profitability, Track Record Remains Subdued (NYSEARCA:FQAL)
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- FTCS: Unconvincing Quality-Focused ETF
- Tariffs And Trade Wars: What Do They Mean For Investors?
- Franklin Core Plus Bond Fund Q4 2024 Commentary
- Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund Q4 2024 Commentary
- Fidelity High Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Floating Rate High Income Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFRHX)
- Fidelity Capital & Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Tax-Free Bond Fund Q4 2024 Review
- FQAL: Quality Does Not Necessarily Mean Growth
- Fidelity Corporate Bond ETF Q4 2024 Review
日范围
73.75 74.24
年范围
56.05 74.24
- 前一天收盘价
- 74.00
- 开盘价
- 74.06
- 卖价
- 74.01
- 买价
- 74.31
- 最低价
- 73.75
- 最高价
- 74.24
- 交易量
- 39
- 日变化
- 0.01%
- 月变化
- 3.28%
- 6个月变化
- 15.77%
- 年变化
- 14.51%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B