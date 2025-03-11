Währungen / FQAL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FQAL: Fidelity Quality Factor ETF
74.23 USD 0.05 (0.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FQAL hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.03 bis zu einem Hoch von 74.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity Quality Factor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FQAL News
- Should Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) Be on Your Investing Radar?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Is Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) a Strong ETF Right Now?
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- FQAL: Strong Profitability, Track Record Remains Subdued (NYSEARCA:FQAL)
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- FTCS: Unconvincing Quality-Focused ETF
- Tariffs And Trade Wars: What Do They Mean For Investors?
- Franklin Core Plus Bond Fund Q4 2024 Commentary
- Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund Q4 2024 Commentary
- Fidelity High Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Floating Rate High Income Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFRHX)
- Fidelity Capital & Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Tax-Free Bond Fund Q4 2024 Review
- FQAL: Quality Does Not Necessarily Mean Growth
- Fidelity Corporate Bond ETF Q4 2024 Review
Tagesspanne
74.03 74.29
Jahresspanne
56.05 74.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 74.18
- Eröffnung
- 74.18
- Bid
- 74.23
- Ask
- 74.53
- Tief
- 74.03
- Hoch
- 74.29
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- 0.07%
- Monatsänderung
- 3.59%
- 6-Monatsänderung
- 16.11%
- Jahresänderung
- 14.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K