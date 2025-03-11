CotationsSections
Devises / FQAL
Retour à Actions

FQAL: Fidelity Quality Factor ETF

74.44 USD 0.26 (0.35%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FQAL a changé de 0.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 74.03 et à un maximum de 74.44.

Suivez la dynamique Fidelity Quality Factor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FQAL Nouvelles

Range quotidien
74.03 74.44
Range Annuel
56.05 74.58
Clôture Précédente
74.18
Ouverture
74.18
Bid
74.44
Ask
74.74
Plus Bas
74.03
Plus Haut
74.44
Volume
25
Changement quotidien
0.35%
Changement Mensuel
3.88%
Changement à 6 Mois
16.44%
Changement Annuel
15.18%
20 septembre, samedi