FQAL: Fidelity Quality Factor ETF
74.44 USD 0.26 (0.35%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FQAL a changé de 0.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 74.03 et à un maximum de 74.44.
Suivez la dynamique Fidelity Quality Factor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FQAL Nouvelles
Range quotidien
74.03 74.44
Range Annuel
56.05 74.58
- Clôture Précédente
- 74.18
- Ouverture
- 74.18
- Bid
- 74.44
- Ask
- 74.74
- Plus Bas
- 74.03
- Plus Haut
- 74.44
- Volume
- 25
- Changement quotidien
- 0.35%
- Changement Mensuel
- 3.88%
- Changement à 6 Mois
- 16.44%
- Changement Annuel
- 15.18%
20 septembre, samedi