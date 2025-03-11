QuotazioniSezioni
FQAL: Fidelity Quality Factor ETF

74.44 USD 0.26 (0.35%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FQAL ha avuto una variazione del 0.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 74.03 e ad un massimo di 74.44.

Segui le dinamiche di Fidelity Quality Factor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

FQAL News

Intervallo Giornaliero
74.03 74.44
Intervallo Annuale
56.05 74.58
Chiusura Precedente
74.18
Apertura
74.18
Bid
74.44
Ask
74.74
Minimo
74.03
Massimo
74.44
Volume
25
Variazione giornaliera
0.35%
Variazione Mensile
3.88%
Variazione Semestrale
16.44%
Variazione Annuale
15.18%
