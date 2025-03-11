Valute / FQAL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FQAL: Fidelity Quality Factor ETF
74.44 USD 0.26 (0.35%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FQAL ha avuto una variazione del 0.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 74.03 e ad un massimo di 74.44.
Segui le dinamiche di Fidelity Quality Factor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FQAL News
- Should Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) Be on Your Investing Radar?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Is Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) a Strong ETF Right Now?
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- FQAL: Strong Profitability, Track Record Remains Subdued (NYSEARCA:FQAL)
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- FTCS: Unconvincing Quality-Focused ETF
- Tariffs And Trade Wars: What Do They Mean For Investors?
- Franklin Core Plus Bond Fund Q4 2024 Commentary
- Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund Q4 2024 Commentary
- Fidelity High Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Floating Rate High Income Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFRHX)
- Fidelity Capital & Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Tax-Free Bond Fund Q4 2024 Review
- FQAL: Quality Does Not Necessarily Mean Growth
- Fidelity Corporate Bond ETF Q4 2024 Review
Intervallo Giornaliero
74.03 74.44
Intervallo Annuale
56.05 74.58
- Chiusura Precedente
- 74.18
- Apertura
- 74.18
- Bid
- 74.44
- Ask
- 74.74
- Minimo
- 74.03
- Massimo
- 74.44
- Volume
- 25
- Variazione giornaliera
- 0.35%
- Variazione Mensile
- 3.88%
- Variazione Semestrale
- 16.44%
- Variazione Annuale
- 15.18%
21 settembre, domenica