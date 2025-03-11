Валюты / FQAL
FQAL: Fidelity Quality Factor ETF
74.00 USD 0.19 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FQAL за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.98, а максимальная — 74.18.
Следите за динамикой Fidelity Quality Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
73.98 74.18
Годовой диапазон
56.05 74.23
- Предыдущее закрытие
- 74.19
- Open
- 74.18
- Bid
- 74.00
- Ask
- 74.30
- Low
- 73.98
- High
- 74.18
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- 3.27%
- 6-месячное изменение
- 15.75%
- Годовое изменение
- 14.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.