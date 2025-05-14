FiyatlarBölümler
Dövizler / FORA
Geri dön - Hisse senetleri

FORA: Forian Inc

2.31 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FORA fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.26 ve Yüksek fiyatı olarak 2.34 aralığında işlem gördü.

Forian Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FORA haberleri

Günlük aralık
2.26 2.34
Yıllık aralık
1.64 4.03
Önceki kapanış
2.31
Açılış
2.29
Satış
2.31
Alış
2.61
Düşük
2.26
Yüksek
2.34
Hacim
45
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
12.14%
6 aylık değişim
18.46%
Yıllık değişim
8.45%
21 Eylül, Pazar