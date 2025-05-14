Devises / FORA
FORA: Forian Inc
2.31 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FORA a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.26 et à un maximum de 2.34.
Suivez la dynamique Forian Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FORA Nouvelles
- Earnings call transcript: Forian Inc Q2 2025 beats revenue forecast, stock dips
- Forian earnings matched, revenue topped estimates
- Forian Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FORA)
- Forian Inc. (FORA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Forian Q2 2025 slides: First profitable quarter with 56% revenue growth
- Earnings call transcript: VerticalScope Holdings faces revenue dip in Q2 2025
- PDF Solutions (PDFS) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CACI International (CACI) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Innodata Inc. (INOD) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Forian appoints BDO USA as new auditor following dismissal of CBIZ
- VerticalScope shareholders elect five directors, reappoint auditor
- Forian Inc. Expands Equity Incentive Plan by 4 Million Shares
- VerticalScope appoints new CEO to accelerate AI strategy
- Forian Q1 2025 slides: revenue jumps 45%, Kyber acquisition fuels growth
- Forian Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Forian earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
Range quotidien
2.26 2.34
Range Annuel
1.64 4.03
- Clôture Précédente
- 2.31
- Ouverture
- 2.29
- Bid
- 2.31
- Ask
- 2.61
- Plus Bas
- 2.26
- Plus Haut
- 2.34
- Volume
- 45
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 12.14%
- Changement à 6 Mois
- 18.46%
- Changement Annuel
- 8.45%
20 septembre, samedi