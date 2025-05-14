Валюты / FORA
FORA: Forian Inc
2.23 USD 0.03 (1.33%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FORA за сегодня изменился на -1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.20, а максимальная — 2.32.
Следите за динамикой Forian Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FORA
- Earnings call transcript: Forian Inc Q2 2025 beats revenue forecast, stock dips
- Forian earnings matched, revenue topped estimates
- Forian Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FORA)
- Forian Inc. (FORA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Forian Q2 2025 slides: First profitable quarter with 56% revenue growth
- Earnings call transcript: VerticalScope Holdings faces revenue dip in Q2 2025
- PDF Solutions (PDFS) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CACI International (CACI) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Innodata Inc. (INOD) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Forian appoints BDO USA as new auditor following dismissal of CBIZ
- VerticalScope shareholders elect five directors, reappoint auditor
- Forian Inc. Expands Equity Incentive Plan by 4 Million Shares
- VerticalScope appoints new CEO to accelerate AI strategy
- Forian Q1 2025 slides: revenue jumps 45%, Kyber acquisition fuels growth
- Forian Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Forian earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
Дневной диапазон
2.20 2.32
Годовой диапазон
1.64 4.03
- Предыдущее закрытие
- 2.26
- Open
- 2.27
- Bid
- 2.23
- Ask
- 2.53
- Low
- 2.20
- High
- 2.32
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- -1.33%
- Месячное изменение
- 8.25%
- 6-месячное изменение
- 14.36%
- Годовое изменение
- 4.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.