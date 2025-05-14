QuotazioniSezioni
Valute / FORA
Tornare a Azioni

FORA: Forian Inc

2.31 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FORA ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.26 e ad un massimo di 2.34.

Segui le dinamiche di Forian Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FORA News

Intervallo Giornaliero
2.26 2.34
Intervallo Annuale
1.64 4.03
Chiusura Precedente
2.31
Apertura
2.29
Bid
2.31
Ask
2.61
Minimo
2.26
Massimo
2.34
Volume
45
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
12.14%
Variazione Semestrale
18.46%
Variazione Annuale
8.45%
21 settembre, domenica