Valute / FORA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FORA: Forian Inc
2.31 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FORA ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.26 e ad un massimo di 2.34.
Segui le dinamiche di Forian Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FORA News
- Earnings call transcript: Forian Inc Q2 2025 beats revenue forecast, stock dips
- Forian earnings matched, revenue topped estimates
- Forian Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FORA)
- Forian Inc. (FORA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Forian Q2 2025 slides: First profitable quarter with 56% revenue growth
- Earnings call transcript: VerticalScope Holdings faces revenue dip in Q2 2025
- PDF Solutions (PDFS) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CACI International (CACI) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Innodata Inc. (INOD) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Forian appoints BDO USA as new auditor following dismissal of CBIZ
- VerticalScope shareholders elect five directors, reappoint auditor
- Forian Inc. Expands Equity Incentive Plan by 4 Million Shares
- VerticalScope appoints new CEO to accelerate AI strategy
- Forian Q1 2025 slides: revenue jumps 45%, Kyber acquisition fuels growth
- Forian Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Forian earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
Intervallo Giornaliero
2.26 2.34
Intervallo Annuale
1.64 4.03
- Chiusura Precedente
- 2.31
- Apertura
- 2.29
- Bid
- 2.31
- Ask
- 2.61
- Minimo
- 2.26
- Massimo
- 2.34
- Volume
- 45
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 12.14%
- Variazione Semestrale
- 18.46%
- Variazione Annuale
- 8.45%
21 settembre, domenica