Dövizler / FONR
FONR: Fonar Corporation
15.14 USD 0.37 (2.39%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FONR fiyatı bugün -2.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.14 ve Yüksek fiyatı olarak 15.54 aralığında işlem gördü.
Fonar Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
15.14 15.54
Yıllık aralık
12.00 17.62
- Önceki kapanış
- 15.51
- Açılış
- 15.32
- Satış
- 15.14
- Alış
- 15.44
- Düşük
- 15.14
- Yüksek
- 15.54
- Hacim
- 33
- Günlük değişim
- -2.39%
- Aylık değişim
- -3.93%
- 6 aylık değişim
- 8.07%
- Yıllık değişim
- -6.66%
21 Eylül, Pazar