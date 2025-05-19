Moedas / FONR
FONR: Fonar Corporation
15.42 USD 0.02 (0.13%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FONR para hoje mudou para 0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.30 e o mais alto foi 15.42.
Veja a dinâmica do par de moedas Fonar Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FONR Notícias
- FONAR Stock Dips Post FY25 Earnings on Lower Profit and Higher Costs
- FONAR's Stock Advances 5% in Three Months: Key Trends Ahead
- FONAR: Downgrading To Hold On Poor Profitability Trends (NASDAQ:FONR)
- Fonar stock rises after buyout proposal at 27% premium
- FONAR receives $17.25 per share acquisition proposal from insider group
- FONAR receives buyout proposal from management-led group
- FONAR appoints Robert Carrino as new independent director
- Fonar Corp re-elects board, ratifies auditors
Faixa diária
15.30 15.42
Faixa anual
12.00 17.62
- Fechamento anterior
- 15.40
- Open
- 15.31
- Bid
- 15.42
- Ask
- 15.72
- Low
- 15.30
- High
- 15.42
- Volume
- 15
- Mudança diária
- 0.13%
- Mudança mensal
- -2.16%
- Mudança de 6 meses
- 10.06%
- Mudança anual
- -4.93%
