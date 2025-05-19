Валюты / FONR
FONR: Fonar Corporation
15.47 USD 0.04 (0.26%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FONR за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.28, а максимальная — 15.77.
Следите за динамикой Fonar Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FONR
Дневной диапазон
15.28 15.77
Годовой диапазон
12.00 17.62
- Предыдущее закрытие
- 15.51
- Open
- 15.50
- Bid
- 15.47
- Ask
- 15.77
- Low
- 15.28
- High
- 15.77
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- -1.84%
- 6-месячное изменение
- 10.42%
- Годовое изменение
- -4.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.