Divisas / FONR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FONR: Fonar Corporation
15.40 USD 0.07 (0.45%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FONR de hoy ha cambiado un -0.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.19, mientras que el máximo ha alcanzado 15.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fonar Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FONR News
- FONAR Stock Dips Post FY25 Earnings on Lower Profit and Higher Costs
- FONAR's Stock Advances 5% in Three Months: Key Trends Ahead
- FONAR: Downgrading To Hold On Poor Profitability Trends (NASDAQ:FONR)
- Fonar stock rises after buyout proposal at 27% premium
- FONAR receives $17.25 per share acquisition proposal from insider group
- FONAR receives buyout proposal from management-led group
- FONAR appoints Robert Carrino as new independent director
- Fonar Corp re-elects board, ratifies auditors
Rango diario
15.19 15.46
Rango anual
12.00 17.62
- Cierres anteriores
- 15.47
- Open
- 15.22
- Bid
- 15.40
- Ask
- 15.70
- Low
- 15.19
- High
- 15.46
- Volumen
- 19
- Cambio diario
- -0.45%
- Cambio mensual
- -2.28%
- Cambio a 6 meses
- 9.92%
- Cambio anual
- -5.06%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B