통화 / FONR
FONR: Fonar Corporation
15.14 USD 0.37 (2.39%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FONR 환율이 오늘 -2.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.14이고 고가는 15.54이었습니다.
Fonar Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FONR News
- FONAR Stock Dips Post FY25 Earnings on Lower Profit and Higher Costs
- FONAR's Stock Advances 5% in Three Months: Key Trends Ahead
- FONAR: Downgrading To Hold On Poor Profitability Trends (NASDAQ:FONR)
- Fonar stock rises after buyout proposal at 27% premium
- FONAR receives $17.25 per share acquisition proposal from insider group
- FONAR receives buyout proposal from management-led group
- FONAR appoints Robert Carrino as new independent director
- Fonar Corp re-elects board, ratifies auditors
일일 변동 비율
15.14 15.54
년간 변동
12.00 17.62
- 이전 종가
- 15.51
- 시가
- 15.32
- Bid
- 15.14
- Ask
- 15.44
- 저가
- 15.14
- 고가
- 15.54
- 볼륨
- 33
- 일일 변동
- -2.39%
- 월 변동
- -3.93%
- 6개월 변동
- 8.07%
- 년간 변동율
- -6.66%
20 9월, 토요일