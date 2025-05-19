通貨 / FONR
FONR: Fonar Corporation
15.51 USD 0.11 (0.71%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FONRの今日の為替レートは、0.71%変化しました。日中、通貨は1あたり15.30の安値と15.51の高値で取引されました。
Fonar Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
15.30 15.51
1年のレンジ
12.00 17.62
- 以前の終値
- 15.40
- 始値
- 15.31
- 買値
- 15.51
- 買値
- 15.81
- 安値
- 15.30
- 高値
- 15.51
- 出来高
- 17
- 1日の変化
- 0.71%
- 1ヶ月の変化
- -1.59%
- 6ヶ月の変化
- 10.71%
- 1年の変化
- -4.38%
