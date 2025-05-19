Währungen / FONR
FONR: Fonar Corporation
15.51 USD 0.11 (0.71%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FONR hat sich für heute um 0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.30 bis zu einem Hoch von 15.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fonar Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FONR News
- FONAR Stock Dips Post FY25 Earnings on Lower Profit and Higher Costs
- FONAR's Stock Advances 5% in Three Months: Key Trends Ahead
- FONAR: Downgrading To Hold On Poor Profitability Trends (NASDAQ:FONR)
- Fonar stock rises after buyout proposal at 27% premium
- FONAR receives $17.25 per share acquisition proposal from insider group
- FONAR receives buyout proposal from management-led group
- FONAR appoints Robert Carrino as new independent director
- Fonar Corp re-elects board, ratifies auditors
Tagesspanne
15.30 15.51
Jahresspanne
12.00 17.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.40
- Eröffnung
- 15.31
- Bid
- 15.51
- Ask
- 15.81
- Tief
- 15.30
- Hoch
- 15.51
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- 0.71%
- Monatsänderung
- -1.59%
- 6-Monatsänderung
- 10.71%
- Jahresänderung
- -4.38%
