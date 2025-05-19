货币 / FONR
FONR: Fonar Corporation
15.46 USD 0.01 (0.06%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FONR汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点15.19和高点15.46进行交易。
关注Fonar Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FONR新闻
- FONAR Stock Dips Post FY25 Earnings on Lower Profit and Higher Costs
- FONAR's Stock Advances 5% in Three Months: Key Trends Ahead
- FONAR: Downgrading To Hold On Poor Profitability Trends (NASDAQ:FONR)
- Fonar stock rises after buyout proposal at 27% premium
- FONAR receives $17.25 per share acquisition proposal from insider group
- FONAR receives buyout proposal from management-led group
- FONAR appoints Robert Carrino as new independent director
- Fonar Corp re-elects board, ratifies auditors
日范围
15.19 15.46
年范围
12.00 17.62
- 前一天收盘价
- 15.47
- 开盘价
- 15.22
- 卖价
- 15.46
- 买价
- 15.76
- 最低价
- 15.19
- 最高价
- 15.46
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- -1.90%
- 6个月变化
- 10.35%
- 年变化
- -4.69%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值