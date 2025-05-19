Valute / FONR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FONR: Fonar Corporation
15.14 USD 0.37 (2.39%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FONR ha avuto una variazione del -2.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.14 e ad un massimo di 15.54.
Segui le dinamiche di Fonar Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FONR News
- FONAR Stock Dips Post FY25 Earnings on Lower Profit and Higher Costs
- FONAR's Stock Advances 5% in Three Months: Key Trends Ahead
- FONAR: Downgrading To Hold On Poor Profitability Trends (NASDAQ:FONR)
- Fonar stock rises after buyout proposal at 27% premium
- FONAR receives $17.25 per share acquisition proposal from insider group
- FONAR receives buyout proposal from management-led group
- FONAR appoints Robert Carrino as new independent director
- Fonar Corp re-elects board, ratifies auditors
Intervallo Giornaliero
15.14 15.54
Intervallo Annuale
12.00 17.62
- Chiusura Precedente
- 15.51
- Apertura
- 15.32
- Bid
- 15.14
- Ask
- 15.44
- Minimo
- 15.14
- Massimo
- 15.54
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- -2.39%
- Variazione Mensile
- -3.93%
- Variazione Semestrale
- 8.07%
- Variazione Annuale
- -6.66%
21 settembre, domenica