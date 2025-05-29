Dövizler / FNWB
FNWB: First Northwest Bancorp
7.30 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FNWB fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.27 ve Yüksek fiyatı olarak 7.41 aralığında işlem gördü.
First Northwest Bancorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FNWB haberleri
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- First Northwest Bancorp EVP Henderson buys $23k in shares
- First Northwest Bancorp earnings beat by $0.33, revenue fell short of estimates
- First Northwest Bancorp (FNWB) Q2 Earnings Beat Estimates
- First Northwest Bancorp appoints insurance veteran Davis to board
- First Northwest Bancorp enters settlement agreement related to bankruptcy proceedings
- First Northwest Bancorp stock unchanged as Piper Sandler maintains Neutral rating
- First Northwest Bancorp CEO to step down, interim leader appointed
- first northwest bancorp changes accounting firm following merger
- FNWB stock touches 52-week low at $8.8 amid market challenges
Günlük aralık
7.27 7.41
Yıllık aralık
6.05 12.10
- Önceki kapanış
- 7.30
- Açılış
- 7.36
- Satış
- 7.30
- Alış
- 7.60
- Düşük
- 7.27
- Yüksek
- 7.41
- Hacim
- 95
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- -2.28%
- 6 aylık değişim
- -27.94%
- Yıllık değişim
- -31.13%
21 Eylül, Pazar